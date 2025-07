Il problema degli ultimi anni è sembrato chiaro: alle spalle del duo titolare in attacco, l'Inter ha faticato ad esprimere delle seconde linee redditizie. Come si legge su Tuttosport, nei due anni di Conte sono arrivati complessivamente 13 gol da Sanchez (11), Pinamonti (1) ed Esposito (1). A Inzaghi andò meglio quando Dzeko e Lukaku si alternarono come spalla di Lautaro, segnando 14 gol a testa, altri 4 li mise a segno Correa. Ma nelle ultime due annate con Arnautovic, Taremi e Correa il problema è tornato.

Lookman, da questo punto di vista, sarebbe un titolare aggiunto. Chivu ripartirà dal 3-5-2 ma col nigeriano si passerà gradualmente al 3-4-2-1. Serve però trovare l'equilibrio giusto e un rendimento all'altezza da parte di tutti. Compreso Thuram, che nella seconda parte della scorsa stagione è clamorosamente calato. E risposte importanti si aspettano anche dai ricambi del tridente: Frattesi, Zalewski, Mkhitaryan, oltre agli attaccanti Bonny e Pio Esposito.