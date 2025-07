Dopo la clausola rescissoria fissata a 120 milioni di euro 'sbucata' fuori dal nulla e le ansie di mercato che erano conseguite dopo le parole di Lautaro nel post Mondiale per Club che suggerivano l'inizio di una rivoluzione, a rasserenare i tifosi dell'Inter in merito al futuro di Yann Bisseck è lo stesso difensore tedesco che ha rifilato più di un 'no' alle pretendenti che hanno provato a 'tentarlo'.

A svelare i retroscena che riguardano l'ex Aarhus è Matteo Moretto che parla di forte volontà del classe 2000 di resta in nerazzurro. Nelle ultime settimane, il giocatore ha ricevuto diverse offerte da squadre di Premier League, offerte rimandate tutte al mittente: Bisseck vuole restare all'Inter e giocare un altro anno in nerazzurro, dove vuole crescere e migliorare anche in vista del Mondiale 2026.