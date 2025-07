L'Inter vuole ancora affondare il colpo per Giovanni Leoni, ma adesso bisogna fare attenzione. Sull'attaccante nigeriano hanno infatti messo gli occhi i club della Premier League, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport. Il Liverpool sta raccogliendo informazioni, lo stesso stanno facendo Newcastle e Tottenham. Possono tutte garantire la vetrina della Champions League e non hanno problemi a mettere sul tavolo 35 milioni di euro.

L'Inter ha dalla sua la carta Chivu, il tecnico che ha dato fiducia a Leoni. Ma l'attesa, del giocatore e dell'entourage, non sarà eterna. E l'eventualità di restare in Emilia non può essere scartata. Detto che, anche in Italia, ci sono possibili concorrenti interessate come Juventus e Milan.