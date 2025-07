Kristian Asllani si è impuntato. L'Inter, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ha già "perso" 15 milioni per il rifiuto dell'albanese di trasferirsi al Betis Siviglia. Gli spagnoli avevano offerto un acquisto a titolo definitivo, ma il regista ha rifiutato.

Il giocatore vuole infatti continuare a giocare in Serie A, ma all'orizzonte non si vedono club disposti ad accontentare le richieste nerazzurre. I dirigenti sono stati chiari col ragazzo: è ai margini del progetto. Chiaramente, se non si trovassero altre soluzioni, l'unica diventerebbe il prestito, ma il management preferirebbe evitare. Siamo, quindi, al braccio di ferro.