Sarà la settimana di Ademola Lookman, quella che partirà domani? Se lo chiede La Gazzetta dello Sport, che fa di nuovo il punto sulla situazione dell'attaccante. Martedì dovrebbe partire un rilancio di 2-3 milioni rispetto ai 40 offerti. Il resto sarà messo sul tavolo in bonus per arrivare a 45. L'Atalanta è partita da quota 50.

Altre due novità della proposta interista sono la formula, immediatamente a titolo definitivo e non più in prestito con obbligo di riscatto, e il pagamento dilazionato, in modo da spalmare la spesa su più esercizi. Quest'ultimo espediente è stato usato anche lo scorso anno dalla Juventus per Koopmeiners. Ma i bianconeri ci hanno messo un'estate intera per acquistare l'olandese e i dirigenti dell'Inter non vogliono impiegarci lo stesso tempo.