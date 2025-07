Footy Headlines ha svelato in esclusiva le immagini della terza maglia Nike dell'Inter per la stagione 202526 che fa parte della gamma Nike Total 90 che richiama l'iconico design degli anni 2000, rivisitato in chiave moderna. La divisa dovrebbe essere lanciata ad agosto.

Il colore predominante è il Thunder Blue, un blu acciaio profondo e grintoso, mentre dettagli e loghi sono di un arancione acceso. Il kit si completa con pantaloncini arancioni e calzettoni blu acciaio.

La maglia sarà disponibile per l’acquisto a partire da agosto 2025. I primi scatti sui social hanno diviso la tifoseria, in tanti non hanno apprezzato la scelta.