Anche Sport Mediaset non ha dubbi: settimana prossima potrebbe essere quella dell'affondo decisivo per Ademola Lookman. La situazione è attualmente sempre la stessa, ovvero le due società sono ferme sulle loro posizioni, con l'Inter che offre 40 milioni e l'Atalanta che ne chiede 50 ed è per questo che è previsto nei prossimi giorni un nuovo incontro tra le due parti per tentare di avvicinare i due estremi. Totale invece l'accordo tra il club di Viale della Liberazione e il giocatore che hanno trovato l'intesa per un pluriennale a 4 milioni di euro, che aspetta soltanto il via libera definitivo per il trasferimento sotto l'ombra della Madonnina.

Occhio anche alle uscite o potenziali tali, sottolinea SM che parla di interesse da parte di vari club europei per il difensore francese Benjamin Pavard, giocatore più richiesto del reparto difensivo dei nerazzurri, persino più di Bisseck di cui si è parlato nelle scorse ore.