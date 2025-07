L'Atalanta è una delle società dalla quale l'Inter ha acquistato più giocatori. Dal 2015-16, i nerazzurri hanno dato più soldi per acquisti solo al Sassuolo: 84,7 milioni per Politano, Sensi e Frattesi, tutti presi in prestito con diritto di riscatto.

Sono tre anche gli acquisti dai bergamaschi: Gosens, Gagliardini e Bastoni, complessivamente per 81 milioni di euro. Dovesse arrivare Lookman si andrebbe in tripla cifra in meno di dieci anni. Ma c'è anche chi, come la Juventus, ai bergamaschi ha già dato 116,4 milioni, mentre il Manchester United è arrivato a 99,1 milioni con i soli Diallo e Hojlund. Terza è proprio l'Inter.