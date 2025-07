Mehdi Taremi non sarà un giocatore del Botafogo. A chiudere definitivamente le porte allo sbarco in Brasile dell'attaccante dell'Inter è Léo Coelho, direttore sportivo del Fogão: "Per quanto riguarda le trattative con Taremi, sono state molto preliminari - le parole pronunciate davanti alle telecamere di Amazon -. In realtà, si è trattato solo di una consultazione. Anche i suoi agenti hanno chiesto informazioni sulla possibilità di un suo arrivo in Brasile e hanno portato le loro richieste. Si tratta di far quadrare i conti".

"Dobbiamo capire il nostro budget e anche il nostro cast, in modo da non creare problemi sproporzionati - aggiunge il ds del club brasiliano -. Inizialmente, non abbiamo fatto progressi con questa trattativa. È stata discussa a lungo, ma abbiamo scelto di non approfondire la questione con tanta attenzione perché abbiamo altre esigenze".