Intervenendo in conferenza stampa, Luca Tabbiani ha commentato così il 2-2 maturato tra il Trento e l'Inter U23 nell'amichevole andata in scena questa sera, allo 'Stadio Briamasco'.: "Voglio rivedere il gol che abbiamo preso alla fine, faccio fatica a commentarlo - le parole in riferimento al pari definitivo di Alessandro Fontanarosa -. Non voglio usare alibi, ma non abbiamo dedicato molto tempo ai calci piazzati. Poi dispiace aver pareggiato, è bello vincere sempre, anche a briscola. Dispiace aver preso i gol nei minuti di recupero dei due tempi, però sono soddisfatto della maggior parte delle cose che ho visto. Siamo sereni, andiamo avanti".