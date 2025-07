L'Inter è ripartita ieri con lo stesso obiettivo degli ultimi anni: vincere il campionato. Prendendosi la rivincita sul Napoli e dimenticando quanto accaduto nel finale della passata stagione. Il possibile 21° scudetto, si legge sul Corriere dello Sport, è in cima alla lista dei desideri e per provare a conquistarlo Cristian Chivu si è presentato per primo ad Appiano Gentile e ha lasciato per ultimo il centro sportivo. Il tecnico è atteso alla prova del nove dopo il buon lavoro svolto a Parma.

Il morale è alto, si legge ancora, c'è una ritrovata compattezza dopo la spaccatura nata negli Stati Uniti. Tanti i tifosi che hanno atteso i calciatori fuori dai cancelli del centro sportivo, caricando il gruppo e dimostrando grande vicinanza.