Portiere cercasi per le squadre genovesi. E se da un lato il Genoa è ad un passo dalla fumata bianca con Gollini, la Sampdoria è un attimo più in ritardo rispetto ai cugini. In attesa di ufficializzare il passaggio dell'ex Inter Emil Audero al Como, i blucerchiati continuano a corteggiare Filip Stankovic, estremo difensore interista reduce proprio dall'annata alla Samp in prestito. L'idea di riconfermare il figlio d'arte non nasce di certo oggi, al contrario, oggi riprende quota un pensiero di mercato che aveva tenuto banco nelle settimane precedenti.

Sampdoria e Inter godono di ottimi rapporti e il forte interesse mostrato dai doriani per Stankovic non dispiace dalle parti di Viale della Liberazione. Negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi per valutare la fattibilità dell'operazione anche se, come precisa Nicolò Schira, il club genovese deve fronteggiare una forte concorrenza: Nantes e Venezia su tutte cercano di insidiarsi nei pensieri del classe 2002 che ad oggi ha come a Genova tornerebbe volentieri visto il legame instaurato nei mesi scorsi.