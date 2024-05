Continua la ricerca di una nuova squadra per Sebastiano Esposito, che rientrerà all'Inter dopo l'esperienza in prestito alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Telenord, tra le formazioni interessate ci sarebbe il Sassuolo, fresco di retrocessione in Serie B e desideroso di tornare subito nella massima serie.

L'affare farebbe comodo anche all'Inter, a caccia di introiti per finanziare il mercato in entrata. Come noto, i rapporti tra nerazzurri e neroverdi sono ottimi.