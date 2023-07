Ultime novità di calciomercato fornite dai colleghi di Sky Sport. Se per il futuro di Correa non c'è ancora nulla di definito, considerando che al momento non sono arrivate offerte allettanti. La giornata di domani sarà decisiva in ottica André Onana: domani, infatti, l’Inter si aspetta rilancio decisivo del Manchester United per il portiere. Se il rilancio sarà soddisfacente, ecco che il trasferimento si farà. In tal caso, dunque, si procederebbe poi per il completamento della doppia operazione Sommer-Trubin. A Sky non risultano le indiscrezioni secondo cui il portiere ucraino stia trattando con club arabi.