Ultimi giri di orologio in nerazzurro per Danilo D'Ambrosio che, dopo la decisione della società di non rinnovare il contratto, saluterà la sua Inter. Arrivederci, in verità, già pronunciato alla sua Beneamata, di nome e di fatto, e sarà libero di legarsi a zero ad un altro club.

Club che secondo Sportitalia potrebbe portare il classe '88 in Medio Oriente, meta che lo attrae parecchio come buona parte dei colleghi, sempre più orientati verso i campionati sauditi. Ma al momento non ci sono ancora offerte concrete, diversamente da quanto invece accaduto con altre società che avrebbero già sondato il terreno senza però scaldare l'entusiasmo del quasi ex numero 33 dell'Inter, al quale fino a questo momento sono state recapitate proposte dalla Turchia, fin qui gentilmente rimandate al mittente dall'ex Torino.