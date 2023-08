Dopo la rivelazione di Sky Sport, arrivano conferme anche dalla Spagna: l'Olympique Marsiglia è interessato a Joaquin Correa. Il club francese avrebbe aperto i dialoghi con il club nerazzurro avviando di fatto la trattativa per l'argentino, entrato finora nel mirino di Betis e Lipsia. Come fa sapere Relevo però gli iberici potrebbero non essere grandi rivali da dribblare, secondo il sito spagnolo infatti l'ex Lazio non è la priorità per la squadra di Manuel Pellegrini.