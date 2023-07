Attraverso una nota ufficiale diffusa ieri, l'Inter ha reso noto di aver esercitato il diritto di riscatto per Francesco Acerbi. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, la quota di ammortamento sarà pari a 2 milioni di euro: l'Inter ha versato nelle casse del Lazio circa 4 milioni di euro, il difensore ha firmato un contratto fino al giugno 2025.

"A questa cifra si aggiungerà lo stipendio lordo del calciatore, pari a 2,78 milioni di euro circa, per un totale di 4,78 milioni di euro di costo complessivo di Acerbi nella stagione 2023/24. Il dato è in crescita rispetto alla stagione 2022/23, quando sulla rosa nerazzurra pesava solamente il costo dello stipendio, considerando l’arrivo in prestito", riporta il sito specializzato.