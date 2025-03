Il Monza capitola anche contro il Torino e vede sempre più come un miraggio la salvezza. Intervistato da DAZN dopo la partita dell'U-Power Stadium, il tecnico Alessandro Nesta ha comunque elogiato i suoi ragazzi per l'atteggiamento mostrato: "Io sono stato chiaro con tutti. Possiamo perdere o vincere, ma non è negoziabile l’approccio alla partita. Se dovesse succedere questo io vado a casa. Oggi la squadra ha risposto e fino a che sta lì e non si arrende, io sono qui a lavorare fino all’ultimo giorno per salvarci. Ci sono ancora tante partite ma ora bisogna vincere”.

Ora è iniziato il momento in cui bisogna lavorare sull’aspetto mentale?

“Alcuni hanno bisogno di lavoro sull’aspetto mentale, altri di quello tecnico. I giocatori che sono arrivati ora hanno bisogno che gli spieghi qualcosa, perché sono nuovi, vengono da altre nazioni, hanno delle lacune da migliorare. Con gli altri che ci sono dall’inizio, invece, ci sarà da lavorare un po’ di più sulla testa perché le sconfitte, si sa, non aiutano”.