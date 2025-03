Mercoledì sarà tempo di Europa anche per l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta, attesa dal delicato match contro il Bayern Monaco valido per gli ottavi di finale della competizione. Il club bavarese presenta sul proprio sito ufficiale la sfida del Bayern Campus, ricordando il doppio precedente della stagione 2022-2023, che si è concluso con un pareggio nel match d'andata e con una vittoria tedesca per 2-0 nella gara di ritorno. Poi, viene descritta la squadra avversaria, dominatrice della fase campionato del torneo conclusa con un cammino fatto di sole vittorie.

In primo luogo, vengono messi in evidenza i numeri della squadra nerazzurra: "I milanesi hanno segnato complessivamente 22 gol nella stagione 2023/24 della Youth League. Ciò rende la squadra la più pericolosa della competizione. Sono stati nove i marcatori diversi, rendendo difficile fare previsioni sulla linea offensiva. Un'attenzione particolare va però rivolta al diciottenne Matteo Spinaccè. Il giocatore offensivo, che gioca prevalentemente come attaccante di riserva, è il miglior marcatore dell'Inter con sei gol e quattro assist. Più di recente, il nazionale juniores italiano si è distinto realizzando una doppietta nel giro di quattro minuti nella vittoria per 3-1 contro il Lille nei sedicesimi di finale. Tuttavia, contro il nostro portiere Leon Klanac, non sarà facile per Spinaccè migliorare il suo precedente ottimo rendimento. Il portiere dell'U19 ha mantenuto la porta inviolata in tre delle sette partite finora disputate; solo Miguel Gouveia dello Sporting ha ottenuto più clean sheet".