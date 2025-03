Il secondo round tra Inter e Napoli, avversarie ieri al Maradona, si è concluso con l'identico risultato del primo andato in scena a novembre a San Siro. Un 1-1 che spinge La Repubblica ad una conclusione: si tratta della "riprova che l'equilibrio tra le due squadre ha basi molto solide e potrebbe dunque protrarsi per tutto il resto del campionato: rendendolo avvincente e incerto fino alla fine come non capita più da anni".

L'Inter, passata in vantaggio con Dimarco, ha avuto la possibilità di volare a +4 in classifica, poi il pareggio di Billing nel finale ha tenuto le cose invariate in vetta: i nerazzurri restano primi, con un punto di vantaggio sulla squadra di Conte e tre sull'Atalanta, bloccata in casa dal Venezia.