Il Parma esce sconfitto dal Bluenergy Stadium contro l'Udinese, ma il tecnico Christian Chivu cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore gialloblù ha analizzato la prestazione della squadra, sottolineando le difficoltà incontrate nel primo tempo e la reazione vista nella ripresa.

L’allenatore ha spiegato le difficoltà della sua squadra nei primi 45 minuti: "Abbiamo sofferto un po’ la loro fisicità, siamo stati lenti a trovare le vie d’uscita e ci siamo limitati a un palleggio nella nostra metà campo, commettendo troppi errori tecnici e di smarcamento. Nel secondo tempo abbiamo giocato con più animo, anche se ci è mancata lucidità nelle scelte e nella precisione tecnica".

L'ex nerazzurro ha trovato aspetti positivi nonostante la sconfitta: "Ripartirei dal secondo tempo, dalla reazione e dall'anima mostrata dalla squadra. Abbiamo inserito un’altra punta con Pellegrino, che è entrato bene nonostante sia giovane e alla seconda partita in A. Questa è la mentalità da cui dobbiamo ripartire".

L’ex difensore ha parlato della crescita dei suoi giocatori: "Ho a che fare con ragazzi giovani che hanno bisogno di esperienze come questa. Serve lavoro per migliorare le giocate e trovare serenità e fiducia. Purtroppo in partita si soffre di più rispetto agli allenamenti, ma dobbiamo continuare su questa strada".

Infine, Chivu ha fissato le priorità per il Parma: "L'obiettivo principale è mantenere la categoria. Il modo in cui lo faremo lo scopriremo strada facendo, ma dobbiamo trasmettere fiducia e consapevolezza ai ragazzi. Superare le difficoltà per una squadra giovane non è facile, ma dobbiamo concentrarci sul fare punti e uscire da questa situazione".