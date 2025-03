Tra i grandi protagonisti della partita di Napoli c'è il portiere nerazzurro Josep Martinez, che in queste partite nelle quali ha preso il posto dell'infortunato Yann Sommer ha scacciato i dubbi che lo hanno accompagnato dall'inizio della stagione circa l'effettivo rapporto qualità-prezzo con una serie di prestazioni sontuose, compresa quella di ieri dove ha dovuto capitolare solo nei minuti finali. Ripensando a quanto avvenuto al Maradona, lo spagnolo scrive su Instagram: "Dura battaglia a Napoli. Abbiamo combattuto fino alla fine, ma non siamo riusciti a tornare a casa con il risultato che volevamo. Ma questo non finisce qui, guardiamo avanti".