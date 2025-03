L'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina ha rappresentato una svolta per la stagione giallorossa. Come riportato da Opta, la Roma ha collezionato 30 punti in 15 giornate di Serie A.

In questo periodo, hanno fatto meglio solo Inter (33) e Napoli (31). A quota 30, come la Roma, anche l’Atalanta.