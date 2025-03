"Detto che la punizione (fallo su Mkhitaryan) che porta allo 0-1 è netta, qualche secondo prima (20’ pt) un tamponamento di McTominay a Dumfries sarebbe dovuto sfociare in calcio di rigore: c’è impatto energico, braccio spianato sul collo e il tutto senza mai nemmeno immaginare un contatto col pallone". Netto il giudizio della Gazzetta dello Sport sul rigore reclamato a gran voce dall'Inter e che è sembrato netto a tutti, tranne a Doveri che nella prima mezzora al Maradona è apparso poco lucido.

Ad esempio, incredibile come non sia stato ammonito nel primo tempo Rrahamni, autore di un fallaccio su Thuram (calcione da dietro). Secondo la rosea, resta il dubbio sulla trattenuta di Bastoni a Politano a un passo dal possesso palla (Doveri sceglie fallo senza giallo). Al 33’, Dumfries impatta la palla col braccio sì largo ma a protezione dentro la figura corporea: non è da rigore per il fatto che non aumenta il volume corporeo. Manca il giallo a Bisseck, sbracciata sul collo a McTominay.