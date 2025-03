Entrato in campo nel momento in cui l'emergenza indisponibili ha toccato probabilmente il suo picco con la doppia uscita di Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu, Benjamin Pavard si è ritrovato ieri a dover coprire contro il Napoli il ruolo che probabilmente meno ama, quello di esterno destro. Cercando di resistere, con risultati dignitosi, alle continue offensive partenopee che hanno poi portato al pareggio in extremis di Phillip Billing.

Il giorno dopo la battaglia del Maradona, il difensore francese attraverso il suo profilo Instagram manda un messaggio a tutti i suoi follower rassicurandoli sulle intenzioni sue e del club: "Non è il risultato che speravamo, ma è importante non perdere. Continuiamo a lavorare".

