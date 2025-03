Mercoledì, l'Inter scenderà in campo a Rotterdam per affrontare il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri torneranno a incrociare una squadra olandese dopo il doppio confronto col PSV Eindhoven nella fase a gironi della Champions League 2018-2019: 2-1 per la squadra all'epoca allenata da Luciano Spalletti in trasferta, mentre al ritorno la partita finì 1-1, risultato che costò all'Inter il passaggio in Europa League.

L'Inter ha perso due delle prime tre partite in trasferta contro club olandesi (1N), ma è rimasta imbattuta nelle sette successive, vincendo tre delle ultime cinque. L'ultima sfida a eliminazione diretta dei merazzurri contro una squadra olandese risale alla vittoria complessiva per 3-2 contro l'Ajax negli ottavi di finale del 2005/06 (2-2 t, 1-0 c), portando il loro bilancio complessivo a quattro vittorie e due sconfitte, con vittorie in quattro delle ultime cinque partite. Proprio a Rotterdam, l'Inter affrontò per la prima volta nella sua storia un club dei Paesi Bassi: si trattava dell'Ajax di Johan Cruijff, che stese la squadra milanese con un secco 2-0 nella finale di Coppa dei Campioni.

