Lo Yverdon perde due punti in extremis nella lotta per restare in Super League, facendosi imporre il pareggio per 2-2 dal Lucerna dopo essere stato in vantaggio di due reti. A spezzare i sogni della squadra biancoverde ci ha pensato Aleksander Stankovic, che all'89esimo minuto ha fissato il risultato in maniera definitiva con un colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere avversario Paul Bernardoni. Tutto questo un minuto dopo il gol dell'1-2 firmato da Sinan Karweina.