Esordio sulla panchina del Feyenoord con pareggio per Robin Van Persie, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Nijmegen. L'olandese vede comunque il bicchiere mezzo pieno: "C'era una squadra che voleva davvero giocare a calcio e quella eravamo noi - le sue parole in conferenza stampa. Questo era chiaro e lo si può vedere ovunque. Abbiamo avuto il 70% di possesso palla, 17 occasioni e 5 tiri in porta. Ho la sensazione che si sarebbe potuto fare di più".

Il tecnico del Feyenoord non ha rinunciato a qualche lamentela sulle perdite di tempo degli avversari: "Tutti vengono al De Kuip per vedere una grande partita, è un peccato che una squadra che perde molto tempo venga premiata per questo. Capisco il contesto e capisco che dobbiamo solo segnare un gol per rendere le cose più facili per noi stessi, ma penso anche che i 5' di recupero siano stati davvero pochi. I ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto: non abbiamo concesso molto e questo è un aspetto molto positivo.

Poi un passaggio importante in ottica Inter, avversario mercoledì a Rotterdam nell'andata dell'ottavo di finale di Champions League. Appuntamento in cui potrebbe tornare a disposizione Ayase Ueda: "Dovremo aspettare e vedere come andranno le cose lunedì", il breve commento sulla questione.