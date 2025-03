Alessandro Budel ha parlato sulle frequenze di DAZN, concentrandosi sul post-partita di Napoli-Inter. In classifica non è cambiato nulla rispetto alla vigilia, ma secondo Budel, in scia alla prestazione dei partenopei nel secondo tempo, ora Conte e tutto l'ambiente ci credono davvero. Di seguito la sua analisi: "Per il Napoli è fondamentale questo pareggio e si è visto anche da come ha reagito il pubblico di Napoli. Lotta per il titolo? Dico la squadra di Conte perché credo che restare lì incollata sia merito dell'allenatore, determinante nel percorso della sua squadra. Andare a meno quattro significava dare all'Inter margine di errore, ora non he ha più".