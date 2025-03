Darmian, Zalewski e Carlos Augusto out. Dimarco in forte dubbio in attesa degli accertamenti medici dopo il problema al flessore accusato nel secondo tempo di Napoli-Inter. Inzaghi ha a disposizione solo Denzel Dumfries, come esterno di ruolo, in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Feyenoord.

Lo stesso olandese è stato schierato a sinistra, per la prima volta nella sua parentesi nerazzurra, dopo l'uscita di Dimarco dal rettangolo verde di gioco nella sfida scudetto di sabato. Sulla destra Inzaghi si è poi affidato a Pavard, anche lui per la prima volta schierato esterno nel centrocampo a cinque. Difficile pensare che il tecnico possa optare per la stessa scelta dal primo minuto contro il Feyenoord.

Come seconda ipotesi c'è quella di optare sempre il 3-5-2, adattando qualcuno come esterno sinistro. Contro la Lazio è toccato a Zielinski, contro il Napoli per qualche minuto a Mkhitaryan. Inzaghi ha ammesso di aver provato anche Frattesi e Correa lì. L'alternativa resta quella di gettare nella mischia qualche giovanissimo, scenario piuttosto impensabile per un ottavo di finale di Champions League.

Si delinea così uno scenario mai visto fin qui con Inzaghi in panchina. Per la prima volta l'Inter potrebbe scendere in campo con la difesa a 4, con Bastoni terzino sinistro viste le assenze di Dimarco e Carlos Augusto. Dall'altra parte Pavard e Dumfries e come centrali da utilizzare Bisseck, De Vrij e Acerbi. Con la difesa a 4 Inzaghi ha optato sempre per un centrocampo a 4, ma vista la difficoltà fisica della squadra non è da escludere neppure l'ipotesi di un centrocampo a 3 e di un trequartista alle spalle della coppia d'attacco. Mkhitaryan potrebbe essere l'uomo giusto, così come Frattesi. Nelle prossime ore scopriremo sicuramente cosa il Demone sta preparando.