La Sampdoria non va oltre l'1-1 al San Nicola di Bari nell'ultimo confronto della 29esima giornata del campionato di Serie B. Una partita che si risolve a cavallo dei due tempi, col vantaggio blucerchiato che arriva nel recupero del primo tempo grazie a Mbaye Niang, ben servito da Ebenezer Akinsanmiro. Ma due minuti dopo l'inizio del secondo tempo, i biancorossi riaggiustano la partita grazie al secondo gol in due partite di Giulio Maggiore che ribadisce in porta di testa dopo una traversa colpita da Kevin Lasagna.

La Sampdoria sale a quota 30 in classifica, mentre il Bari aggancia il Palermo a quota 38.