Il Monza sarà ospite dell'Inter a San Siro sabato prossimo, ma oggi c'è da pensare al Torino. Raggiunto da DAZN prima del fischio d'inzio all'U-Power Stadium, Alessandro Nesta inquadra l'impegno dei brianzoli e analizza il momento.

Tutta la rabbia post Roma è stata smaltita? L’incontro con Spalletti vi ha lasciato qualcosa?

"Non è rabbia ma delusione per una sconfitta. Ma dobbiamo andare avanti. La visita di Spalletti è stata molto apprezzata e mi ha dato ottimi consigli".

Serve ribellione e forza dai suoi uomini migliori?

"Ho parlato alla squadra, la gente che molla avrà un rimpianto e noi non dobbiamo averne. Dobbiamo crederci fino alla fine e dobbiamo riaccendere la fiamma, ci sono ancora punti importanti".

Oggi Keita titolare, cosa vi può dare?

"Dobbiamo attaccare portando la palla pulita avanti. Il coraggio e la rabbia dobbiamo averceli anche quando abbiamo la palla per far male all’avversario. Per vincere le partite devi attaccare".