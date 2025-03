Emergenza totale in casa Inter, soprattutto se si guarda alle corsie esterne. Ieri si è fermato anche Dimarco, che non è riuscito a continuare la partita arrendendosi a un fastidio muscolare ai flessori della coscia. In più si è fermato pure Calhanoglu a causa di una ginocchiata sulla gamba subita nel primo tempo.

"L’infortunio di Dimarco ha complicato ancor di più una situazione di totale emergenza sugli esterni, visto che ieri erano già fermi ai box Darmian, Carlos Augusto (anche lui sarà assente a Rotterdam) e Zalewski - evidenzia il Corsport -. Al momento l’unico esterno arruolabile in rosa è Dumfries".