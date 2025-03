"Fare gol è sempre una cosa bella per aiutare la squadra, ma ciò che cerco ogni giorno è la prestazione", ha detto l'ex Inter, tornato in Italia dopo l'esperienza al Chelsea, Cesare Casadei a DAZN dopo la vittoria per 2-0 ottenuta nel lunch match di oggi in casa del Monza: "Devo mettere su tanto perché arrivo da un periodo in cui ho giocato poco e ora devo darmi da fare e migliorare partita per partita" ha continuato.

Magari ci hai messo qualcosa in più perché c’era Spalletti in tribuna?

"Questo non lo sapevo ma fare gol è sempre bello. Quando sono in area sono li per fare gol".