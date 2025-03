Prima uscita da titolare sotto la gestione Nesta per Tomas Palacios, lanciato dal 1' nella difesa a tre del Monza per il lunch match contro il Torino. L'argentino completa la retroguardia dei brianzoli, prossimi avversari dell'Inter in campionato, con l'altro ex nerazzurro D'Ambrosio e Izzo.

MONZA (3-5-2): Turati; D'Ambrosio, Izzo, Palacios; Birindelli, Pedro Pereira, Zeroli, Bianco, Kyriakopoulos; Keita, Ganvoula.

