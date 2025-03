"Secondo me abbiamo fatto una grande partita, siamo stati molto uniti e concentrati dall'inizio fino alla fine, poi siamo riusciti ad acciuffare il pareggio e nei minuti finali abbiamo anche provato ad andare in vantaggio. C'è un po' di rammarico, però siamo contentissimi della partita che abbiamo fatto perché abbiamo giocato con spirito e determinazione quindi siamo contenti", ha detto Alessandro Buongiorno a Sportmediaset, dopo il pari per 1-1 ottenuto ieri sera contro l'Inter.

Da un potenziale -4 a un -1, quello di Billing può essere considerato il gol della speranza?

"Siamo contenti per Billing, per la prestazione che ha fatto ma oggi è stata una grande prestazione da parte di tutta la squadra perché siamo stati uniti. Adesso c'è questo finale di campionato, mancano 11 partite e dobbiamo sicuramente giocare come oggi".

Il sogno scudetto ancora vivo?

"Noi non guardiamo troppo avanti, pensiamo partita per partita, cerchiamo di preparare ognuna come fosse una finale, poi vedremo cosa succederà".

Come mai non vincete da cinque partite?

"Alcune volte ci sono episodi che ti possono andare contro, a volte c'è la fortuna, ci sono tanti fattori... Ma se giochiamo da qui alla fine come fatto oggi i gol e le vittorie arriveranno quindi dobbiamo continuare su questa strada".

Mancano i gol di Lukaku?

"Oggi Romelu ha fatto una prestazione super. Ha aiutato tanto la squadra, non solo sul campo. Abbiamo bisogno di questo".