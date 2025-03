Il doppio ex Lucas Biglia seguirà con estrema attenzione la sfida di questa sera tra Milan e Lazio, ammettendo a La Gazzetta dello Sport che il suo periodo migliore in carriera è stato in biancoceleste: "Sono stati i miei migliori anni in Italia. Venivo dall’Anderlecht e a Roma mi sono trovato benissimo con Petkovic, Reja, Pioli e Inzaghi. Pioli l’ho avuto anche al Milan, ma solo l’ultimo anno".

Nella Capitale è andato vicino a vincere.

"Purtroppo però non ci siamo riusciti. Abbiamo perso due volte la Coppa Italia e una la Supercoppa Italiana, sempre in finale con la Juventus: avevamo una bella squadra e io ho indossato anche la fascia da capitano".

Le piace il calcio di Baroni?

"Arrivare dopo Inzaghi e Sarri non è semplice, ma lui è stato bravo a trasmettere un calcio propositivo, anche a costo di correre dei rischi. Ha in rosa elementi che non trovavano spazio in altri club ed è stato bravo a rilanciarli".