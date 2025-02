Con Alphonso Davies destinato a rimanere al Bayern Monaco, viene a decadere una candidatura importante per la prossima fascia sinistra del Real Madrid, dove gli spagnoli vogliono aggiungere un giocatore di spessore. Tra i sondaggi effettuati finora c'è anche quello per Federico Dimarco, da tempo sul taccuino delle Merengues e 'avvicinabile' anche grazie a un altro dettaglio: la sua agenzia, la Roc Nation Sports, è la stessa che cura gli interessi di Vinicius Jr e nei discorsi per il rinnovo del brasiliano la dirigenza blanca ha chiesto informazioni sul laterale milanese.

Nonostante la prospettiva di poter indossare una maglia così prestigiosa, però, Dimarco non ha intenzione di lasciare l'Inter e in vista dell'estate dovrebbe anche rinnovare l'attuale contratto in scadenza nel 2027, prolungandolo di un paio di anni e diventando così una bandiera della sua squadra del cuore, Nella speranza di indossare, un giorno, la fascia di capitano.

Una volontà ribadita la scorsa estate all'Arsenal e a gennaio al Manchester United, che avevano bussato alla sua porta. I Gunners, dove Mikel Arteta è un suo estimatore, sono ancora alla ricerca di un terzino sinistro. I Red Devils, con Ruben Amorim sponsor del canterano nerazzurro, forti di un budget significativo avevano fatto un tentativo prima di fiondarsi su Patrick Dorgu. Niente da fare, Dimarco non ha voluto neanche avviare i discorsi. Perché per lui l'Inter è più di una grande squadra.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!