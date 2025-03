Christian Vieri, presente al Maradona per i colleghi di DAZN, ha commentato così a fine partita la prestazione dei nerazzurri, soffermandosi soprattutto sul livello della rosa con una convinzione valutativa personale: "L’Inter ha una grandissima rosa, Inzaghi deve fare le rotazioni pensando partita in partita. D'altronde in ogni ruolo ha due titolari. Dimarco? Gol alla Maradona nello stadio intitolato a Diego".