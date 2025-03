Bastoni e Dimarco i migliori in casa nerazzurra secondo le pagelle molto punitive della Gazzetta dello Sport. Premiato il centrale (7): "Due salvataggi disperati (super su Lukaku) che tengono viva l’Inter. Il migliore del fortino. Avrebbe lasciato passare la palla del pari?".

Stessa valutazione anche per l'esterno mancino (7): "Il migliore della mediana o, per lo meno, il meno lontano dal suo rendimento medio. Si procura la punizione che Dimarco trasforma in gol".

Conferma tra i pali per Martinez (6,5): "Quello che poteva prendere, l’ha preso. Perfino il primo tiro di Billing… Poi si è arreso. Ha dato sicurezza nelle uscite alte, quando piovevano cross".

Sufficienti Bisseck, Dumfries e Mkhitaryan. Poi solo insufficienze: 5,5 ad Acerbi, Barella, Calhanoglu, Lautaro, Zielinski, Pavard e pure Inzaghi: "Fa uno zapping isterico di moduli che confonde la squadra senza rianimarla. E perché togliere Bastoni, il migliore, nel momento più caldo?".

Si fermano al 5 Thuram e Correa.