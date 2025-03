La vittoria in Coppa Italia contro la Juventus ha sicuramente dato un ottimo slancio a livello di fiducia all'Empoli, che oggi ha pareggiato al Ferraris contro il Genoa, dopo aver creduto a lungo di poter portare a casa l'intera posta in palio. Alberto Grassi ha portato in vantaggio i toscani, poi un autogol di Silvestri ha permesso ai liguri di trovare il definitivo pareggio. A fondo pagina gol e highlights.