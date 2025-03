Il discorso scudetto resta sospeso. È questo, in estrema sintesi, il pensiero di Tuttosport dopo l'ultimo weekend di campionato che, in attesa del Monday Night tra Juventus e Verona, vede invariata la situazione nelle parti alte della classifica dopo il pareggio tra Napoli e Inter e quello interno dell'Atalanta col Venezia.

"È stato il sabato del “ciapa no” - scrive TS -. L’Atalanta è riuscita nell’impresa di non segnare nemmeno un golletto al Venezia, mentre Napoli e Inter hanno chiuso la supersfida del Maradona con un 1-1 in fotocopia alla sfida d’andata (pure a San Siro erano stati gli ospiti a sbloccare e poi è arrivato l’aggancio dei padroni di casa) arrovellandosi entrambe in una montagna di rimpianti". L'Inter resta prima con un punto di vantaggio sugli azzurri, mentre la Dea segue a -3.