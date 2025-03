Torna protagonista con la maglia dell’Udinese Daniele Padelli, autore di una prestazione eccellente nel match vinto contro il Parma. Il portiere bianconero, chiamato in causa dopo tre anni lontano dai riflettori, ha risposto presente, risultando decisivo con le sue parate. Al termine della gara, ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport.

Padelli si è detto soddisfatto per il contributo dato alla squadra: "Sono tornato dopo tre anni? Direi che non è andata male, dai - ha detto l'ex Inter -. L’importante è farsi trovare pronti, vuol dire che mi alleno bene, che faccio le cose nella maniera giusta e che ancora ci tengo. Ma soprattutto significa che l’Udinese sta facendo molto bene. Alla fine, si va in campo in 11 più quelli che entrano, e tutti devono essere pronti a dare il massimo".

Il portiere bianconero ha poi parlato della stagione della squadra, evidenziando i progressi rispetto allo scorso anno: "Dal primo giorno in ritiro, sapevamo che serviva una sterzata rispetto alla passata stagione, che era stata davvero dura. Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro, anche grazie a giocatori come Thauvin, un campione del mondo che corre e si sbatte a ogni allenamento. È bello vedere questo spirito".