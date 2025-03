Il momento negativo del Milan non si arresta. La sconfitta contro la Lazio a San Siro ha aggravato ulteriormente la situazione, complicando la corsa al quarto posto e aumentando la tensione nell’ambiente rossonero. A fine gara, il difensore Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di DAZN, esprimendo tutta la sua delusione e invitando la squadra a reagire: "Siamo molto delusi, è normale in un momento così negativo. Ora dobbiamo compattarci, lavorare con il massimo dell’orgoglio e cercare di chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Mancano undici partite, dobbiamo dare tutto".

Il Milan è apparso spento e privo di idee nella prima frazione, regalando il controllo del gioco alla Lazio, che ha sbloccato il match con Zaccagni. Un atteggiamento troppo passivo, che Gabbia ha analizzato con autocritica: "Il secondo tempo è stato sicuramente migliore del primo, ma questo non basta. Non possiamo permetterci un approccio del genere. Dobbiamo lavorare con il mister per capire dove abbiamo sbagliato e cosa non è andato".