In casa Inter c'è preoccupazione per le condizioni di Federico Dimarco, autore del primo gol su una punizione battuta di sinistro da quando il San Paolo è stato intitolato a Maradona ma sostituito poi nel secondo tempo per una contrattura ai flessori della coscia destra: oggi verranno valutate le sue condizioni, scrive Tuttosport, così come quelle di Hakan Calhanoglu che ha invece rimediato contusione alla coscia destra.

Intanto continua il recupero anche di Yann Sommer: il portiere cercherà di tornare a disposizione prima della sosta, con il mirino puntato sulla sfida con l'Atalanta di metà marzo.

