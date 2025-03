È arrivato quest'oggi il primo squillo da professionista per Amadou Sarr, il giovane attaccante ghanese prodotto del vivaio dell'Inter, che nelle scorse stagioni si è anche affacciato in prima squadra con Simone Inzaghi che lo ha portato in panchina per nove volte nello scorso campionato. Sarr, oggi giocatore del Foggia, ha aperto le marcature del match disputato dai Satanelli al Massimino contro il Catania con una scivolata in area a punire l'uscita a vuoto del portiere etneo Andrea Dini.

La partita si è poi conclusa col punteggio di 1-1, con i rossoazzurri che hanno ritrovato il pareggio grazie al gol di Armando Anastasio.