Più telefonate per Assane Diao o per Nico Paz? Intervistato da Sky Sport, il ds del Como Carlalberto Ludi fa il punto della situazione sui due giovani talenti del club lariano: "Fortunatamente per nessuno dei due, quindi siamo a posto. Siamo focalizzati su questa seconda parte di campionato, loro sono ragazzi splendidi e con grande voglia di lavorare. Voglio sottolineare un aspetto al di là del talento e dell'ambizione che hanno: il contesto che abbiamo creato. Due ragazzi così giovani che possono performare così bene in Serie A vuol dire che c'è un supporto importante dietro, questo è un altro aspetto di questo Como".

In questi giorni, sono partiti anche i rumors su un eventuale futuro di Cesc Fabregas lontano dal club biancoblu. Ma anche qui Ludi ristabilisce le distanze: "Cesc è un predestinato. Obiettivamente, pensando da quanto poco faccia questo lavoro e da quanto abile sia, è impressionante. Ha tutto per essere un protagonista del grande calcio europeo nei prossimi anni. Però ricordiamo che ha firmato un contratto col Como molto lungo, ma soprattutto lo vedo molto coinvolto nel quotidiano. Pensarlo in futuro lontano da Como è abbastanza inverosimile".

