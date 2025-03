Lunch match domenicale che sorride al Torino, ospite alle 12.30 in casa del Monza, dove la squadra di Vanoli trova due reti che servono ai granata per portare a casa altri tre punti che accorciano le distanze rispetto all’Udinese, undicesima in classifica a 29 punti, e allontanano momentaneamente il Genoa. A sottoscrivere il tabellino sono Elmas sul finire del primo tempo, su assist dell’ex interista Valentino Lazaro, e l’ex Inter Cesare Casadei, che trova la prima gioia col Toro punendo un grave errore di Tomas Palacios, il difensore argentino in prestito dall'Inter ai brianzoli.