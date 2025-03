Quella contro il Feyenoord sarà in un certo senso la sfida del cuore per il difensore dell'Inter Stefan de Vrij: il classe 1992 è infatti cresciuto calcisticamente proprio nella formazione di Rotterdam, dove è arrivato nel 2002, all'età di dieci anni, facendo tutta la trafila del settore giovanile biancorosso. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nel luglio 2009, ha fatto il suo debutto in prima squadra due mesi dopo e ha continuato a giocare 154 volte in tutte le competizioni, segnando sette gol, prima di partire per la Lazio nel 2014.