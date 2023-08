Lukaku alla Roma? Si muove in prima persona anche Mourinho come rivela il Corriere dello Sport. "Lo Special One ha fatto la sua parte e ha chiamato Big Rom personalmente per cercare di convincere l'attaccante a rendere questa trattativa di calciomercato di fine agosto, più concreta che mai - si legge -.

Da parte del belga c'è un'apertura: il trasferimento (c'è l'ipotesi prestito secco, che costerebbe alla Roma una cifra tra gli 8 e i 9 milioni) all'ombra del Colosseo sembra essere di suo gradimento. Non c'è ancora la certezza che Romelu possa diventare il nuovo numero 9 della Roma, ma Tiago Pinto e Mou stanno facendo il possibile con il Chelsea da Trigoria per regalare alla squadra e ai tifosi romanisti la punta che tanto manca".